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محافظات

1104 سجلوا في مبادرتي تأهيل الشباب ببني سويف.. و7 فبراير آخر موعد

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:50 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بني سويف أن عدد الشباب الذي قاموا بالتسجيل وملء الاستمارة في مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب قد بلغ 1104 "حتى الآن"،وذلك بواقع (762 للمجلس الاستشاري ، و342 للتأهيل والتمكين ) فيما يستمر فتح الباب  أمام الشباب الراغبين في التسجيل حتى السابع من الشهر الجاري ، وذلك من خلال الرابطين التاليين أدناه  :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbb0ZTZXZumH85dotpiQoHChFkNRNgMipANg8837cPesiy4Q/viewform?usp=sf_link  

رابط استمارة الاشتراك في المجلس الاستشاري

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHjwKY9USmoLBXvVjxNnePsp0wX2C6VahC-zehK9gXOedXhg/viewform?usp=sf_link

رابط الاشتراك في مبادرة تأهيل وتمكين الشباب:

تجدر الإشارة إلى أنه  قد أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرتين خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء  27 يناير الماضي، وأن آخر موعد للتسجيل يوم 7 فبراير الحالي، حيث سيتم من خلال لجنة مختصة الاختيار من بين المتقدمين عبر استمارات التجسيل المنشورة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف على شبكة الإنترنت. 

وتأتي هذه المبادرات النوعية التي يتبناها الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف في مجال التمكين الفعلي للشباب، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تترجمها الحكومة تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى،وفقًا لرؤية مصر للتنمية 2030، مشيرا إلى أن هذه التجربة خطوة جادة نحو الاستفادة من المبادرات الرئاسية الرائدة المنفذة على مدار أكثر من 4 سنوات.
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