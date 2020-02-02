خسائر فادحة.. بلومبيرج: كورونا تهدد الاقتصاد العالمي

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بأن الاقتصاد العالمي أصبح مهددا بخسارة أكثر من 160 مليار دولار، نتيجة تفشي وباء ««كورونا» الجديد داخل الصين وخارجها.





ونقلت الوكالة الأمريكية، في تقرير بثته على موقعها أمس السبت، أن "التقديرات الأولية بشأن حجم خسائر الاقتصاد العالمي جراء تفشي الفيروس الصيني، قد تفوق الـ 40 مليار دولار التي تسبب بها وباء (سارس) في 2003، بمعدل يتراوح بين 3 و4 أضعاف، لتكسر حاجز الـ 160 مليار دولار".





وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.





ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.





واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.





وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.





وخارج الصين، ارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة.