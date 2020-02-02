تصعيد إسرائيلي .. قرار جديد من الاحتلال بعد إعلان خطة ترامب للسلام





شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في تنفيذ قرار وزير الدفاع، نفتالي بينيت، بمنع استيراد البضائع الفلسطينية وإداخها لأسواق الكيان الإسرائيلي، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة منذ إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.





وقالت القناة "12" العبرية إن "القرار يأتي ردًا على وقف السلطة الفلسطينية استيراد العجول من إسرائيل منذ عدة أشهر، وكوسيلة ضغط عليها لثنيها عن ذلك"..





وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في شهر سبتمبر الماضي وقف استيراد العجول من الاحتلال "على طريق الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل"، وفقًا لوكالة "صفا" الفلسطينية.





والأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، عن تشكيل طاقم خاص يناط به مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.





ويضم الطاقم مسئولين من الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختلفة.





وبحسب الخطة على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطين



