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رياضة

بـ10 لاعبين | مانشستر سيتي يخسر أمام توتنهام 2-0 في الدوري الإنجليزي ..فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:33 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق توتنهام فوزا مستحقا علي مانشستر سيتي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح توتنهام التسجيل فى الدقيقة 63 عن طريق ستيفن بيرجوين من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، ويعد صاحب الهدف اول مباراة له مع مورينيو بعد انضمامه من ايندهوفن الهولندي فى الميركاتو الشتوي .

وأضاف توتنهام الهدف الثاني فى الدقيقة 71 عن طريق هيونغ مين سون من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم اوتاميندي مدافع المان سيتي  وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز توتنهام الي المركز الخامس برصيد 37 نقطة ،  ، بينما تجمد مانشستر سيتي  في وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة.

وبدأ اللقاء بالسيطرة من جانب مانشستر سيتي ومحاولات رجال جوارديولا تهديد مرمى الخصم غير أن الهجمات ظلت بعيدة عن القائمين والعارضة ، بينما اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة فى انتظار خطأ من دفاع المان .

وراجع حكم الفيديو المساعد كرة خطرة بتدخل من سترلينج على ديلي آلي لكن اتضح عدم أحقيتها باحتساب بطاقة حمراء  في الدقيقة 12 .

وجاء أول تهديد على مرمى توتنهام في الدقيقة 24 من جانب كيفين دي بروين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها هوجو لوريس.

وحرم القائم هدفا لأبناء جوارديولا بعد تسديدة قوية من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 27 فاصطدمت بقدم هوجو لوريس وارتدت من القائم الأيسر.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد مرور 3 دقائق من واقعة سقوط اجويرو من جانب مدافع توتنهام ، فى الدقيقة 40 بعد تدخل الفار .

وأهدر جوندوجان ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعدما تصدى لها لوريس وارتدت لـ رحيم ستيرلينج ويعرقله حارس توتنهام داخل منطقة الجزاء ، وطالب لاعبو مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء أخرى و لكن بعد مراجعة اللقطة لم يتم احتساب شيء.

كما حدث مشاجرة بين لوريس ورحيم بشأن ركلة الجزاء ، وتدخل الحكم وبعض اللاعبين لتهدئة الأمور .

ورصدت كاميرا المباراة ، سخريه جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام على طريقته الخاصة "بالضحك الهستيري" بعد احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي خلال الشوط الأول .

وأهدر أجويرو فرصة أمام المرمى في الدقيقة 45 بعدما استلم بشكل رائع وسقط المدافع لكن الأرجنتيني سددها في الشباك من الخارج.

وافتتح توتنهام فى الدقيقة 63 عن طريق ستيفن بيرجوين من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، ويعد صاحب الهدف اول مباراة له مع مورينيو بعد انضمامه من ايندهوفن الهولندي فى الميركاتو الشتوي .

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لمدافع زينشينكو بعد عرقلة لاعب توتنهام بعد حصولة علي بطاقة صفراء ثانية ليكمل ابناء جوارديولا المباراة بـ10 لاعبين .

وأضاف توتنهام الهدف الثاني فى الدقيقة 71 عن طريق هيونغ مين سون من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم اوتاميندي مدافع المان سيتي  وتسكن الشباك.

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