بعد كورونا.. الزراعة تكشف حقيقة استيراد لحوم وثوم من الصين.. فيديو

علق الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على ظهور إنفلونزا من سلالة شديدة الخطورة، قائلا: "لدينا حجر بيطري يقوم بفحص كل المنتجات المستوردة، نافيا استيراد أي نوع من اللحوم من دولة الصين.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "نقوم بفحص الثوم الصينى بسبب انتشار فيروس كورونا، وأي منتج يدخل من الصين نقوم بفحصه".





كما أشار متحدث وزارة الزراعة إلى أنه يتم فحص كل اللحوم القادمة من السودان ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.



