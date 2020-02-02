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رياضة

إنتر ميلان يعود إلى الوصافة بثنائية في شباك أودينيزي بـ الدوري الإيطالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق إنتر ميلان فوزا مهما عاد به إلى وصافة الكالشيو، بعد تحقيق الفوز أودينيزي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي.

منح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لصالح إنتر ميلان بحلول الدقيقة 64.

وعزز نفس اللاعب - لوكاكو- بالهدف الثاني من ركلة جزاء نجح في تسجيلها في الدقيقة 71 مؤكدًا حصد الـ3 نقاط لصالح الأفاعي.

ويحتل فريق إنتر ميلان بهذا الفوز وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ 54 نقطة، بينما تجمد رصيد أويدنيزي في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.

وفي نفس الجولة، حقق ليتشي فوز عريض على الجريح تورينو بأربعة أهداف دون رد، ليبتعد ليتشي عن مراكز الهروب برصيد 19 نقطة في المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
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