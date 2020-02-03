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هشام توفيق: لدينا استعداد للدخول فى شراكات مع القطاع الخاص.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:45 ص
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
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محمد حليم قنديل
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لدينا الاستعداد للدخول فى شراكات مع القطاع الخاص بأكثر من مجال.

وأضاف هشام توفيق خلال حواره التليفزيونى علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن عوائد بيع الأصول غير المستغلة فى الشركات سنستخدمها فى عملية التطوير.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة جدا فى مجال الغزل والنسيج، مضيفا أنه ليس لدينا الصباغة والتجهيز وهذا ما نحتاجه الآن ونبحث عليه خصيصا من أيطاليا أو الهند.

وأوضح هشام توفيق، أن الوزارة تمد يدها الى القطاع الخاص لان القطاع الخاص هو السبيل الى التأكيد من استدامة التطوير، مشيرا إلى أن فكرة الدولة تكون مطور صناعي هام جدا وذلك الفكر موجود حاليا فى الوزارة ويتم تحقيقه فى الوقت الحالي. 

وأشار إلى أن، أهم قطاع فى الصناعة فى الدولة المصرية هو قطاع صناعة الغزل والنسيج لانه له روافد خلفية بالزراعة والتجارة.

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