مكالمة هاتفية وراء موافقة حسني عبدربه على الانتقال للأهلي

كشف حسني عبدربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، سبب موافقته على التوقيع للنادي الأهلي في وقت سابق.





وقال عبد ربه، خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت ممكن أمضي للأهلي في أي وقت أريد، وتلقيت عروض كثيرة من الأحمر قبلها، حتى أن الأهلي دفع لي أموالًا ورفضتها من أجل الإسماعيلي".





وأضاف: "عندما تلقيت عرض من الاهلي تحدثت مع يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي السابق في مكالمة هاتفية وطالبته بمستحقاتي فقام بسبي (شتمني)، ما دفعني للموافقة على عرض الأهلي" مضيفا : "عندما تجد هذه المعاملة من الإدارة ماذا كان يجب علي أن أفعل!، تلك المعاملة هي ما دفعني للتوقيع مع الأهلي".





وعن عدم اكتمال انتقاله إلى الأهلي بعدما وقع عقود انتقاله إلى الأحمر، قال عبدربه: "غير ندمان على أي قرار اتخذته في مشواري الكروي".





وتابع: "غير نادم أو حزين لعدم لعبي في الأهلي أو حتى الزمالك، لقد فعلت كل شيء من أجل الإسماعيلي وجماهيره، لذا فأنا غير حزين على أي شيء".



