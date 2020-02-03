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فن

نادر أبو الليف ينضم إلى مسلسل ولاد إمبابة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:18 ص
نادر أبو الليف
نادر أبو الليف
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شيرى نبيل
انضم الفنان نادر ابو الليف إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وعبدالله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وغيرهم ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين.

 من ناحية يشارك أبو الليف في مسرحية "كينج كونج " ويشارك فى بطولتها الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين.

المسرحية تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.
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