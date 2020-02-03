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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يلتقى بحاكم الشارقة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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محمد امين
 التقي الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بحاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد بن صقر القاسمي وعضو المجلس الأعلى لإتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والتى تستضيفها جامعة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

تقدم رئيس الجامعة بخالص التحية والتقدير لحاكم الشارقة، والشكر لاستضافة فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات الإسلامية، ودعمه للإيسيسكو من خلال رعايته للمكتب الإقليمي للمنظمة بالشارقة، ودعمه للدور الذى يقوم به الاتحاد لتحقيق التنمية الثقافية والعلمية والتربوية في دول العالم الإسلامي.

هذا وقد بدأت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين بالأمس وتختتم أعمالها اليوم، وشارك فى افتتاحها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والدكتور أحمد بن سالم العامري، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الدورة السابعة للمؤتمر العام للاتحاد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، ومديري وممثلي الجامعات الأعضاء في المجلس التنفيذي.
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