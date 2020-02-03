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رياضة

بعثة منتخب الكاراتيه تطير للمغرب استعدادا لبطولة أفريقيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:30 م
محمد الدهراوي
محمد الدهراوي
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القسم الرياضى
غادرت بعثة الاتحاد المصرى للكاراتيه من مطار القاهرة صباح اليوم الاثنين إلى المغرب للاشتراك فى البطولة الأفريقية بالمغرب المقامة فى الفترة من ٣ فبراير حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٠.

يرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد وضمت البعثة سيد نصر عضو مجلس اداره الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للكاراتيه والدكتور محمد عبد الرحمن (تاتو) مدرب المنتخب كومتيه رجال وهانى قشطه مدرب المنتخب كومتيه انسات و سيد شمس مدرب المنتخب كومتيه شباب.

كما ضمت البعثة محمد عبد الرحال مدرب المنتخب كومتيه شابات ومحمد فتحي مدرب المنتخب كومتيه ناشئين وسيد سالم مدرب المنتخب كومتيه ناشئات ومصطفى إبراهيم مدرب المنتخب كاتا (رجال وانسات) وهانى محمود مدرب المنتخب كاتا شباب و ناشئين.

أكد الدهراوي أن المنتخب الوطني جاهز للمنافسة بقوة على بطولة إفريقيا وسينافس لاعبونا على العديد من الميداليات المتنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.
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