بسبب الغيرة.. سيدة تطعن زوجها بسكين المطبخ بالغردقة

مشاجرة بين زوجين بسبب الغيرة، كادت تودى بحياة الزوج بعد أن تلقى طعنة غائرة بسكين المطبخ في ظهره بالغردقة تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام فيما تم إلقاء القبض على الزوجة وبدأت التحقيقات معها فى الواقعة.









وكانت قد طعنت زوجة (س.ف) زوجها( م. ع) بمدينة الغردقة شارع شيري طعنه كادت تنهي حياته وذلك بسبب الغيرة.









تلقت غرفة النجدة بلاغ يفيد إصابة شخص بطعنة غائرة على يد زوجته وبضبط الزوجة ومعرفة الأسباب حيث انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مسكنها وإلقاء القبض عليها وجاري سؤالها وعرضها على النيابة العامة.





وكشفت مصادر خلاف دب بين الزوجين بسبب الغيرة تطور لطعنه.







