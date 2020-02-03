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منوعات

خاص .. مصرية في اليابان تكشف سبب عدم عودتها رغم تفشي كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:06 م
ندى وصديقتها في اليابان
ندى وصديقتها في اليابان
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أماني إبراهيم
الخوف من انتشار فيروس كورونا لم يصب مصرية في اليابان، وقررت استكمال دراستها مها كلفها الأمر، رغم ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا التاجي القاتل في اليابان إلا أنها قررت عدم العودة إلى مصر إيمانا منها بـأن المرض يلحق بالشخص في أي مكان.

وقالت ندى عبدالعزيز طالبة مصرية تستكمل دراستها العليا في اليابان، أن الوضع في اليابان مستقر بشأن انتشار فيروس كورونا التاجي القاتل.

وأضافت ندى في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن اليابان تتخذ الاجراءات اللازمة ضد انتشار المرض فيها، موضحة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا التاجي القاتل، ظهرت في مدينة طوكيو العاصمة وذلك بسبب كثرة أعداد الصينيين بها.

وسافرت ندى للدراسة في اليابان قبل ثلاثة أعوام، ولكن العام الدراسي الحالي مختلف بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة تتخذ احتياطاتها ضد تفشيه، ومنها تكثيف فترة الدراسة بدلا من تأجيلها.

الفصل الدراسي في اليابان ينتهي في منتصف أبريل، ولكن بسبب المخاوف من كورونا فإن الحكومة اليابانية قررت انتهاء الفصل الدراسي في منتصف مارس القادم، كما قالت ندى، والتي ستقدم ميعاد عودتها إلى مصر بسبب قرار تكثيف الدراسة.

ووصفت ندى تفاصيل عامها الدراسي في جامعة كيوتو، الذي ينتهي في منتصف أبريل ثم تسافر إلى مصر شهرين حتى منتصف يونيو، ولكن هذا العام فـ ستسافر إلى مصر في منتصف مارس وإذا لم ينتشر كورونا في اليابان فإنها ستعود إليها في منتصف مايو القادم.

وتتابع ندى كل ما يحدث في مصر، ومنه قرار عودة المصريين من الصين على نفقة الدولة، "كت فخورة بقرار زي ده وعودة المصريين على نفقة الدولة.. خصوصا إن مفيش دولة عملت كده مع رعاياها بالاهتمام ده إلا مصر" كما قالت ندى لـ «صدى البلد».

وتعيش ندى في مدينة اوساكا وهي تبعد عن مدينة طوكيو (المنتشر بها فيروس كورونا) مدة تصل إلى 5 ساعات، ورغم أنها بمفردها إلا أنها مطمئنة بسبب الاجراءات التي تتخذها الحكومة اليابانية لحماية كل من في اليابان ومنها الكشف الدوري، وقياس درجة الحرارة بصورة مستمرة، وتوفير الكمامات التي كانت قد نفذت مؤخرا.
خاص .. مصرية في اليابان تكشف سبب عدم عودتها رغم تفشي كورونا
خاص .. مصرية في اليابان تكشف سبب عدم عودتها رغم تفشي كورونا
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