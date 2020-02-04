AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ كت.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:46 ص
لاميتا فرجينية
لاميتا فرجينية
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية، بصورة مثيرة للجدل، حيث كانت ترتدي "كت"، وعلقت عليها"ليله سعيدة.. مساء الخير".

وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة من متابعيها، وجاءت بين "منورة" و"ومنوره الدنيا كلها" و" مساء الخير عليكي يا أحلى نجمة".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3"، حيث شاركها البطولة، كل من "تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف"، وكان من إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى؛ لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاميتا فرنجية تتألق بـ الفسفوري وسط ثلوج فرنسا

لاميتا فرنجية وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدة

مستعدون لـ 2020.. لاميتا فرنجية بصحبة زوجها وسط الثلوج في فرنسا

بملابس جذابة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البلياردو

من داخل سيارتها.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة ..شاهد

بـ بنطلون ممزق.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال شتوية.. صور

ترشيحاتنا

تاريخ المواجهات | الزمالك يقهر الفرق التونسية وأرقام سلبية أمام صن داونز

العثور على جثة راقصة في حمام شقة رجل أعمال كوري شهير.. تفاصيل صادمة

إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

حقيقة أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

سفير مصر ببكين: المصريان الممنوعان من السفر غير مصابين بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. الجاكيت الفرو يسيطر على موضة 2020

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور