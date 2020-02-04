بـ كت.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. شاهد





فرنجية، بصورة مثيرة للجدل، حيث كانت ترتدي "كت"، وعلقت عليها : "ليله سعيدة.. مساء الخير". وظهرت لاميتا





وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة من متابعيها، وجاءت بين "منورة" و"ومنوره الدنيا كلها" و" مساء الخير عليكي يا أحلى نجمة".





، حيث شاركها البطولة، كل من "تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف"، وكان من إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى. يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3"





وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم " محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز ، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".





وشاركت لاميتا فرنجية ، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى؛ لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.