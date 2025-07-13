رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات: نقدم قروضا تصل لـ 60 مليون جنيه

أكد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات، محمد أسامة بكري، أنه بجهاز تنمية المشروعات يتم تقديم خدمات مالية وغير مالية، مشيرا إلى أن المالية منها يتمثل فى منح قروض، وغير المالية هي الدخول فى ما يحتاجه المشروع بغير القروض.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم تقديم قروض تصل إلى 60 مليون جنيه لتمويل المشروعات، و30 مليونا للمشروعات الصغيرة.

وتابع أن جميع أنواع المشروعات سواء تجارية أو خدمية أو صناعية يتم التعامل معها، والأسعار الفائدة مختلفة حسب نوع المشروع، والأولوية هي المشروعات الصناعية.