أستاذ أورام: نسبة الشفاء من السرطان 96% فى هذه الحالة.. فيديو

قالت الدكتورة نادية زخاري أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية بالمعهد القومي للأورام، إن السرطان ليس كما يتخيل البعض بأنه وحش، لافته الى أنه من السهل التغلب عليه بالمتابعة باستمرار والكشف المبكر.





وأضافت نادية زخاري خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن تي في"، أن الكشف المبكر يزيد من نسبة الشفاء من مرض السرطان، مشيرة إلى أنه كلما قلت المراحل زادت فرص التخلص من مرض السرطان وخاصة الثدي والتي تصل نسب الشفاء فيها في حال اكتشافه فى المرحلة صفر إلى 96% وفي المرحلة الأولى 86%.





وأكدت أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية، أنه من السهل اكتشاف المرأة لسرطان الثدي دون الذهاب إلى طبيب مختص، وذلك من خلال مبادرة الرئيس في اكتشاف سرطان الثدي، مضيفة أن العلاج يكون بالمجان لمن هم غير قادرين على تحمل نفقات المرض.





وأشارت الدكتورة زخاري، إلى أن الدولة تقدم الكثير من المتابعات لدعم مبادرة اكتشاف سرطان الثدي، موضحة أن جامعة القاهرة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومعهد الأورام يدعمون حملة اكتشاف السرطان من خلال التوعية داخل الجامعات والكليات وجميع الأحياء الشعبية.





وتابعت نادية زخاري، أن طرق علاج سرطان الثدي أصبحت متقدمة عن قبل بداية من قبل الجراحة وحتى التخلص من المرض، لافتة إلى أنه يجب على كل امرأة الاشتراك في مبادرة الرئيس للكشف المبكر لتجنب الكثير من المخاطر.