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اقتصاد

الفراولة تسجل 9 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:59 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 بسوق العبور.

وسجلت الطماطم بين 2 و5.5 جنيه ، البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه، البصل بين 3 و6 جنيهات.

و تراوحت الكوسة بين 3 و5 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات ، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
 
فيما يتعلق بأسعار الفاكهة ، سجل البرتقال البلدي بين 2  و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2  و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه ، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

وسجلت الفراولة من 4 الى 9 جنيهات ، والكانتلوب من 4 الى 7 جنيهات ،والجوافة  من 4 الى 7 جنيهات، الرمان من 5 الى 9 جنيهات .

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