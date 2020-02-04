السلطات الصينية تلقي القبض على مصور جثث كورونا.. فيديو

ألقت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، القبض على مصور قام بتصوير جثث ضحايا فيروس كورونا.





وكان المصور الصيني، فانج بين، قد نشر عدة فيديوهات لجثث فيروس كورونا المستجد أثناء زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان؛ منبع انتشار الوباء، بحسب "سبوتنيك".





وقام فانج برصد 8 جثث في أقل من خمس دقائق؛ مما دفع السلطات إلى مداهمة منزله والقبض عليه.





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واقتحم رجال ملثمون مرتدين بزات بيضاء منزل فان[، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، قبل أن يصطحبوه إلى مركز للشرطة.





وتحقق السلطات حاليا مع فانج بتهمة الحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين.





وأعلن التلفزيون الصيني، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425 حالة وفاة، والإبلاغ عن 2345 حالة إصابة جديدة.