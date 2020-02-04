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برلمان

لمدة 20 يوما.. دعم مصر يدشن حوارا مجتمعيا حول قانون الإدارة المحلية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:06 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر
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أحمد أيمن
يدشن ائتلاف دعم مصر، غدا الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ينظم عملية إجراء انتخابات المحلية، وتطبيق اللا مركزية على المجالس المحلية، فضلا عن توسيع صلاحيات المحافظين.

وتستمر الجلسات خلال الشهر الجاري على مدار 20 يوما تقريبا، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، وذلك للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.

وأرجأ مجلس النواب في ديسمبر الماضي مناقشة مشروع القانون بعدما رفضته الأغلبية البرلمانية، حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس حينها خلافات واسعة بين رئيسه علي عبد العال ورؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، عن أمله في إجراء انتخابات المجالس المحلية في وقت مبكر من عام 2020.
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