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نادية ومجموعتها.. محمد الباز يكشف سرا أعلنه ياسر عرفات عن نادية لطفي في دعم القضية الفلسطينية.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:32 م
الفنانة الراحلة نادية
الفنانة الراحلة نادية لطفي
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد الباز أن الفنانة الراحلة نادية لطفى ممثلة لها أدوار عديدة، مؤكدا أنه كان لها أدوار وطنية وسياسية.


وأضاف مقدم برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أطلق على الفنانة نادية لطفي "نادية ومجموعتها" تقديرا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وقال حينها " حفرنا بير ميه" أتذكر الابطال من القوى المصرية من نادية ومجموعتها إلى فتحية ومجموعتها اللى اخترقوا الحصار وعاشوا معانا"".


وتابع مقدم برنامج 90 دقيقة أن الفنانة الراحلة نادية لطفي كان لها العديد من الأدوار الهامة التي نتذكرها جميعا مشيرا إلى أن فيلم "الخطايا" كان واحد من أهم أدوارها. 


وأشار مقدم برنامج 90 دقيقة إلى أن الفنان نادية لطفي كانت تتألم في حياتها الاخيرة وصارعت المرض خاصة الشهور الاخيرة الصعبة واصيبت بالتهاب رئوى حاد وتم نقلها للعناية المركزة ودخلت فى غيبوبة  لدرجة اننا  سمعنا خبر وفاتها مرات عديدة .


وقال إنه تم تشييع جنازة الراحلة نادية لطفي  من مسجد مستشفى المعادى العسكرى وبعد غد سيكون العزاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
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