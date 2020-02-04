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المرشح لمنصب نقيب المحامين يعرب عن ندمه على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:50 م
المرشح على منصب نقيب
المرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية
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البهي عمرو

قال المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، إنه دافع عن خالد الإسلامبولى فى قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، معلقًا " انا نادم على ما فعلت".

وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المجموعة الإرهابية التى قامت باغتيال السادات كانت لهم مفهوم ويريدون عرضه.

وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن شعر بالزهو الشخصى عندما تولى الدفاع عن بعض القضايا ذات الخلفية الإسلامية.

وأوضح المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه فى جميع الاحتفالات يدفع عن الرئيس السادات، وأنه شاعر بالندم لدفاعه عن القتلة.

ولفت المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أنه كان سيعتقل فى عهد السادات والسادات أمر بحذف اسمه من قائمة الاغتيالات، مؤكدًا أنه علم بذلك من الكاتب الصحفى مكرم محمدة أحمد.

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