ضبط راقصة بالبحر الأحمر.. تحمل كارنية نقابة المحامين.. رجائي عطية يعلق

قال المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، إنه تقدم للترشح على منصب النقيب بناء على طلب من بعض المحامين.

وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن تنقية جداول نقابة المحامين لا بد أن تتم بالقانون وليست بالقوة.

وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن هناك موضوعا غريبا وهو " تم ضبط راقصة فى البحر الأحمر، وأثبت أنها على درجة استئناف" .

وأوضح المرشح على منصب نقيب المحامين، أن المحامى يمارس القانون فى أى دولة، ولا مناص عن تنقية جداول نقابة المحامين.

ولفت المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن طلب شهادات جوازات فى أوراق القيد لـ محاميي النقض غير منطقية، وأن تلك الأشياء تتم لإرهاق المحامى.