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رجائي عطية: لم أكن رجل الدولة.. ولو كنت كذلك لوفقت في انتخابات نقابة المحامين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:38 م
المرشح على منصب نقيب
المرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية
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البهي عمرو

قال المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، إنه يخوض تجربة الترشح على منصب نقيب المحامين للمرة الرابعة، موضحًا أنه تقدم بناء على طلب من قبل جبهة الإصلاح.


وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المرة الثالثة التى ترشح على منصب النقيب كانت فى 2009، ومن بعدها لم يترشح.


وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أنه يخوض معركة انتخابات نقابة المحامين لأنه معجون محاماة، مؤكدًا أنه هوجم كثيرًا فى أثناء ترشحه لمنصب النقيب فى الثلاث مرات الماضية.


وأوضح أنه ابتعد عن الترشح السنوات الماضية لبعض الأشياء لا يريد التحدث عنها، وكشف رجائي عطية أنه كان يتصدى للإخوان خلال عهدهم.


ولفت المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن" هناك بعض الاشخاص كانوا يقولون أنني من الحزب الوطنى وأنني رجل الدولة..  لم أكن رجل الدولة ولو كنت كذلك لوفقت فى انتخابات المحامين الماضية".

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