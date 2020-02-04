منافسات قوية في ختام دور الثمانية للكرة الطائرة ضمن فعاليات أسبوع الفتيات بالفيوم









اختتمت اليوم الثلاثاء 4/2/2020 منافسات دور الثمانية من بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النشاط الرياضي لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس٢٠٢٠





حيث فازت جامعة القاهرة على جامعة الإسكندرية بنتيجة ٢ - ٠ وفي مباراة قوية فازت جامعة حلوان على جامعة المنوفية بنتيجة ٢ - ٠ وتفوق فريق التعليم العالى على فريق





جامعة عين شمس بنتيجة ٢- ٠





كما انتهت المباراة الحماسية بين فريقي جامعة المنصورة وجامعة قناة السويس بفوز مستحق لفريق جامعة المنصورة بنتيجة ٢-٠





يذكر أن لجنة التحكيم تتشكل من الكابتن نصر شعبان والكابتن على عبد السلام والكابتن ماجدة حافظ والكابتن منير عطية.



