AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منافسات قوية في ختام دور الثمانية للكرة الطائرة ضمن فعاليات أسبوع الفتيات بالفيوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود


اختتمت اليوم الثلاثاء 4/2/2020 منافسات دور الثمانية من بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النشاط الرياضي لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس٢٠٢٠ 

حيث فازت جامعة القاهرة على جامعة الإسكندرية بنتيجة ٢ - ٠ وفي مباراة قوية فازت جامعة حلوان على  جامعة المنوفية بنتيجة ٢ - ٠ وتفوق فريق التعليم العالى على  فريق

 جامعة عين شمس بنتيجة ٢- ٠ 

 كما انتهت المباراة الحماسية بين فريقي جامعة المنصورة وجامعة قناة السويس بفوز مستحق لفريق جامعة المنصورة بنتيجة ٢-٠

يذكر أن لجنة التحكيم تتشكل من الكابتن نصر شعبان والكابتن على عبد السلام والكابتن ماجدة حافظ والكابتن منير عطية.

منافسات قوية في ختام دور الثمانية للكرة الطائرة ضمن فعاليات أسبوع الفتيات بالفيوم
منافسات قوية في ختام دور الثمانية للكرة الطائرة ضمن فعاليات أسبوع الفتيات بالفيوم
منافسات قوية في ختام دور الثمانية للكرة الطائرة ضمن فعاليات أسبوع الفتيات بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئات يد الأهلي 2002 يفوز على الزمالك 30-24

طلاب عين شمس يبدأون حصد الذهب والبرونزية في الملتقى الرياضي الأول للوافدين

تعرف على جوائز جامعة حلوان باليوم الثانى بملتقى الطلاب الوافدين

جامعة عين شمس تحقق تقدما في منافسات أسبوع فتيات الجامعات

جامعة المنوفية تحقق المركز الأول في مسابقة القرآن بـ أسبوع الفتيات

استكمال منافسات بطولة ألعاب القوى بأسبوع شباب الجامعات بالفيوم

ترشيحاتنا

نجم النادي الأهلي يسجل حضوره الأول مع طلائع الجيش أمام نادى مصر

تصريحات مثيرة من رضوان جيد حكم مباراة الأهلي والهلال عن أحداث الشغب

بشرى سارة.. استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في 2020

التفاصيل الكاملة لملحمة عودة 32 مصريا بعد احتجازهم في اليمن .. والسيسي: تحيا مصر

تأكيدا لما نشره «صدى البلد».. تعديل شكل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 والمادة من 100 درجة

رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل