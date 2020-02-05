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أخبار البلد

4 معايير لاختيار القيادات المحلية بالمحافظات.. تعرف عليها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:44 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن المعايير والآليات التى يتم تقييم المرشحين لوظائف قيادية عليها، حيث حددت الوزارة طبقا للقانون 
أربعة معايير رئيسية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- القدرات العلمية: ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية، وإجادة لغات أجنبية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، والاشتراك
فى المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

- التاريخ الوظيفى: ويشمل نتائج تقويم أداء المتقدم قبل فترة التقدم على أن تكون ممتازة وخالية من الملاحظات، وأن تكون تلك التقارير
المقدمة والإنجازات التى حققها خلال الفترة السابقة في وظائف مماثلة. 

-المقترح التطويرى: الذى تقدم به المرشح على أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل للتحقيق فى حدود
الإمكانيات الماليـــة والبشرية المتاحة، ويجب وضعها فى إطار خطة واقعية مفيدة وطويلة المدى مع وضع جداول زمنية واقعية لإتمام تلك
الاعمال.

- السمات الشخصية: وتشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار وتحمل المسئولية والتصرف السليم فى إدارة الأزمات والقدرة على التحليل
والابتكار والإبداع ومهارات الاتصال والتخاطب والإقناع والعرض وحل المشكلات.

وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم إجراء حركة جديدة للمحليات، منتصف فبراير الجارى، وذلك طبقا لما اتبعته الوزارة لتجديد الدماء وإعمال مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بالمحافظات.

وأوضح المتحدث في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك حركتين تصدران كل عام الأولى في فبراير والثانية في نوفمبر، مشيرا إلى أن هذا لضبط أداء العاملين بالمحليات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

ومن المقرر أن تشمل الحركة 65 قيادة من المحليات.
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