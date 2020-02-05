بالصورة.. مباحث القاهرة تكشف إدعاء خطف ربة منزل ونجلها بالبساتين

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بالبساتين وضبط مرتكبى الواقعة.

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وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص باختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على اتصال دائم بأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم "مخدرات") تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا باختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.