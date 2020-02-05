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حوادث

بالصورة.. مباحث القاهرة تكشف إدعاء خطف ربة منزل ونجلها بالبساتين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد صبري

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بالبساتين وضبط مرتكبى الواقعة.

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تبلغ لقسم شرطة البساتين من عامل قرر بغياب زوجته "ربة منزل " وبصحبتها نجله ويبلغ من العمر عامين عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات.

 

 وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك  تلقى اتصالا هاتفيا آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص باختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على اتصال دائم بأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم "مخدرات") تم ضبطهما.

 

وبمواجهتهما أقرا باختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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