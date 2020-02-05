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أخبار العالم

تفاصيل الدورة الـ 33 لقمة الاتحاد الإفريقي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:07 م
الدورة الـ 33 لقمة
الدورة الـ 33 لقمة الاتحاد الإفريقي
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سمر صالح

أكدت وكالة "شينخوا" الصينية اليوم الأربعاء أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" سيحضران الدورة الثالثة والثلاثين بقمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والثلاثين والتي تجمع رؤساء الدول.

 

وقال "جيزيلا شاول" ، القائم بأعمال رئيس المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية ، لـ"شينخوا" ، إن الزعيمين سيكونان من بين عشرات المسؤولين رفيعي المستوى الذين سيحضرون قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في الفترة من 21 يناير إلى فبراير 10 في مقر الكتلة الأفريقية المكونة من 55 عضوًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

ومن المتوقع عقد قمة الاتحاد الإفريقي تحت شعار "إسكات السلاح وتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

 

ومن المقرر عقد الجلسة الثالثة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي في الفترة من 9 إلى 10 فبراير ، وسوف تسبقها الدورة العادية السادسة والثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، والتي تضم وزراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، اعتبارًا من 6 فبراير. الى 7.

 

وصرح شاول لوكالة انباء "شينخوا" انه "من المتوقع ان يحضر رئيس الوزراء الكندى جوستين ترودو ورئيس الوزراء النرويجى ارنا سولبرج و 31 رئيس دولة افريقى قمة الاتحاد الافريقى".

 

وأعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من الاستعدادات لاستضافة القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

 

وستعقد القمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مقر الاتحاد الإفريقي في نهاية الأسبوع ، من 9 إلى 10 فبراير 2020 ، تحت شعار "إسكات الأسلحة".

 

وقال "جيسلا شال" ، المدير العام بالنيابة لشئون المراسم بالوزارة الخارجية: "لقد قامت إثيوبيا بالتحضير اللازم وهي مستعدة لاستضافة القمة".

 

وقال إن رؤساء 31 دولة ، وأربعة رؤساء وزراء ، ووزراء خارجية من سبع دول ، وثلاثة نواب رُؤساء ، والسيدات الأولى من 14 دولة ، أكدوا مشاركتهم في القمة.

 

ومن المتوقع أن يحضر القمة رئيس وزراء كندا والنرويج ورئيس دولة فلسطين ، وفقًا لما قاله المدير العام.

 

وقد أكد حوالي    8700 شخص حتى الآن مشاركتهم في الاجتماع الذي سيستمر ليومين. وأشار جيسلا إلى أنه من المتوقع أن يجذب الاجتماع  10 الف ضيف.

 

بدأت قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والثلاثون بالدورة التاسعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين في 21 يناير.

 

وفقًا للبرنامج ، ستعقد الدورة العادية السادسة والثلاثون للمجلس التنفيذي في الفترة من 6 إلى 7 فبراير 2020.

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