ارتفاع أعداد المصابين في حادث انشطار طائرة بـ تركيا إلى 120 شخصا

وأضاف الموقع أن الطائرة، التي تنتمي إلى شركة طيران خاصة لم تتمكن من أن تقوم برحلة بين إزمير وإسطنبول، حيث تحطمت على المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث وتم إخماد الحريق على الطائرة من قبل رجال الإطفاء وإجلاء الركاب من الطائرة.

An airplane skidded off the runway and split in two while landing at #Istanbul's Sabiha Gokcen airport on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/ooptSKoP1e