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أخبار العالم

ارتفاع أعداد المصابين في حادث انشطار طائرة بـ تركيا إلى 120 شخصا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات التركية ارتفاع أعداد المصابين جراء خروج طائرة عن مسارها في اسطنبول، وانشطارها إلى أجزاء، إلى 120 مصابا. 

وكشف موقع "سون دقيقة" عن تفاصيل خروج طائرة عن مسارها باسطنبول التركية، وانشطارها إلى 3 أجزاء. 

وقال الموقع إن حريقًا قد اندلع في الطائرة باسطنبول، حيث تم إخلاء الركاب من الطائرة، البالغ عددهم 177 راكبًا و6 من أفراد طاقم الطائرة. 

وأضاف الموقع أن الطائرة، التي تنتمي إلى شركة طيران خاصة لم تتمكن من أن تقوم برحلة بين إزمير وإسطنبول، حيث تحطمت على المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث وتم إخماد الحريق على الطائرة من قبل رجال الإطفاء وإجلاء الركاب من الطائرة. 
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