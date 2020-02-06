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بين الناس

عجوز يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد ديونه

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد الحاج عبد الحميد، البالغ من العمر 70 عاما، من أهالى محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته فى دفع فواتير المياه، ودفع الإيجار المتراكم.

 

وقال فى رسالته: "أعانى من ظروف قاسية بسبب مرض زوجتى رحمها الله، والتى أنفقت عليها كل ما أملك، وأصبحت مدينا ولا أستطيع سداد تلك الديون".

 

وأضاف: "شركة المياه بالإسكندرية تطالبنى بمبلغ ٦ آلاف جنيه فواتير علىّ، ومثلها يطالبنى بها صاحب الشقة التى أقيم بها بسبب تراكم الإيجار، وأصبحت مهددا بالسجن والطرد من شقتي، وأطلب من فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى نظرا للضائقة المالية التى أمر بها".


للتواصل مع الحالة:  ٠١٢٨٤٠٥١٧٩٨- ٠١٠٢٨٥٧٧١٥٨

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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