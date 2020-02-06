إعلان جوائز المراكز العامة في مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم الذي استضافته الجامعة في الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٠ بمشاركة ٢٧ جامعة مصرية.





وجاء ترتيب المراكز العامة على النحو التالي: النشاط الإجتماعي: المركز الأول حصلت عليه جامعة طنطا بينما جاءت جامعة المنصورة في الثاني والمنيا في المركز الأول.





وفي مسابقات النشاط العلمي: جاء الترتيب العام للمراكز على النحو التالي: حصلت جامعة المنيا على المركز الأول وعين شمس المركز الثاني والفيوم المركز الثالث.





وفي مسابقات النشاط الرياضي: جاء الترتيب العام كالتالي القاهرة في المركز الأول و التعليم العالي المركز الثاني وحلوان في المركز الثالث.