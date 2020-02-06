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تعليم

إعلان جوائز المراكز العامة في مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم الذي استضافته الجامعة في الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٠ بمشاركة ٢٧ جامعة مصرية. 

وجاء ترتيب المراكز العامة على النحو التالي: النشاط الإجتماعي: المركز الأول حصلت عليه جامعة طنطا  بينما جاءت جامعة المنصورة في  الثاني والمنيا في المركز الأول. 

وفي مسابقات النشاط العلمي: جاء الترتيب العام للمراكز على النحو التالي: حصلت جامعة المنيا على المركز الأول وعين شمس المركز الثاني والفيوم المركز الثالث.

وفي مسابقات النشاط الرياضي: جاء الترتيب العام كالتالي القاهرة في المركز الأول و التعليم العالي  المركز الثاني وحلوان في المركز الثالث. 
 
وفي النشاط الفني: جاءت الفيوم في المركز الأول والقاهرة في الثاني والإسكندرية في المركز الثالث ، أما النشاط الثقافي:  فحققت القاهرة المركز الأول والفيوم المركز الثاني وطنطا في المركز الثالث.
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