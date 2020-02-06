الحبايب.. ياسر جلال مع إيمان العاصي وفتحي عبد الوهاب.. شاهد

نشر الفنان ياسر جلال صورة برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي وهاجر الشرنوبي ومحمد عز من خلال كواليس تصوير مسلسله السابق لمس.





وعلق ياسر جلال على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بكلمة "الحبايب".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه وكانت أبرز تعليقاتهم "موفقين ان شاء الله" و"احلي فريق عمل" و"منورين" و"احلى فنان والله".





يذكر أن الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد "الفتوة" الذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.