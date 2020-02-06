AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحبايب.. ياسر جلال مع إيمان العاصي وفتحي عبد الوهاب.. شاهد

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:53 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
Advertisements
مصطفى كرم
نشر الفنان ياسر جلال صورة برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي وهاجر الشرنوبي ومحمد عز من خلال كواليس تصوير مسلسله السابق لمس.

وعلق ياسر جلال على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بكلمة "الحبايب".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه وكانت أبرز تعليقاتهم "موفقين ان شاء الله" و"احلي فريق عمل" و"منورين" و"احلى فنان والله".

يذكر أن الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد "الفتوة" الذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي عمر توجه رسالة لـ رامي جمال تعرف عليها

صباح الحب والجمال.. حنان مطاوع بإطلالة رائعة على إنستجرام

نجلاء بدر تنضم إلى فريق عمل الفتوة

إيمان العاصي برفقة شقيقتها في عيد ميلادها

إدوارد يزور ياسر جلال في كواليس تصوير الفتوة

نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها فى مسلسل الفتوة

ترشيحاتنا

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل ميني بيتزا

صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا

هل ظهور قدم المرأة يبطل الصلاة؟

مدرب صن داونز لـ صدى البلد: الأهلي مختلف وانتظروا ماذا سيحدث

أحمد شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل مباراة صن داونز

سوريا: إسرائيل تشن ضربات جوية على العاصمة دمشق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على البوتاجاز؟

توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن

تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد