نجا من الموت مرتين.. 5 معلومات عن كيرك دوجلاس بعد وفاته

توفى منذ ساعات النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام، وهو آخر النجوم من عصر هوليوود الذهبي، وأعلن الخبر الحزين نجله النجم العالمي مايكل دوجلاس.





وقال مايكل دوجلاس في بيان "ببالغ الحزن والأسى نعلن رحيل كيرك دوجلاس عن عالمنا عن عمر يناهز 103 أعوام، وفقدنا أسطورة حقيقية، وممثلًا في العصر الذهبي للسينما العالمية، فإننا تربينا على أفلامه التي كانت تقدم أهدافا حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكى"





ويرصد صدى البلد 5 معلومات عن النجم العالمي :





-اسمه الحقيقي Issur Danielovitch Demsky وولد في نيويورك وتعود أصوله لعائلة روسية يهودية.





-بلغ طول مايكل دوجلاس 1.75 متر وكان يضطر للوقوف على أشياء تجعله يبدو أكثر طولًا أثناء تصوير أفلامه.





-في عام 1996 أصيب بسكتة دماغية كانت قد تودي بحياته وتسببت في تلف أعصاب وجه وعدم قدرته على الحديث بشكل واضح.





-في الـ75 من عمره نجا كيرك دوجلاس من حادث تحطم طائرة هليوكوبتر التي أدت إلى وفاة شخصين.





-وحصل على ترشيح أوسكار ثاني لدوره The Bad and the Beautiful (1952) أمام لانا تيرنر.