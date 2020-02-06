AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجا من الموت مرتين.. 5 معلومات عن كيرك دوجلاس بعد وفاته

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:43 ص
كيرك دوجلاس
كيرك دوجلاس
Advertisements
شروق ابراهيم
توفى منذ ساعات النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام، وهو آخر النجوم من عصر هوليوود الذهبي، وأعلن الخبر الحزين نجله النجم العالمي مايكل دوجلاس.

وقال مايكل دوجلاس في بيان "ببالغ الحزن والأسى نعلن رحيل كيرك دوجلاس عن عالمنا عن عمر يناهز 103 أعوام، وفقدنا أسطورة حقيقية، وممثلًا في العصر الذهبي للسينما العالمية، فإننا تربينا على أفلامه التي كانت تقدم أهدافا حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكى"

ويرصد صدى البلد 5 معلومات عن النجم العالمي : 

-اسمه الحقيقي Issur Danielovitch Demsky وولد في نيويورك وتعود أصوله لعائلة روسية يهودية. 

-بلغ طول مايكل دوجلاس 1.75 متر وكان يضطر للوقوف على أشياء تجعله يبدو أكثر طولًا أثناء تصوير أفلامه. 

-في عام 1996 أصيب بسكتة دماغية كانت قد تودي بحياته وتسببت في تلف أعصاب وجه وعدم قدرته على الحديث بشكل واضح. 

-في الـ75 من عمره نجا كيرك دوجلاس من حادث تحطم طائرة هليوكوبتر التي أدت إلى وفاة شخصين. 

-وحصل على ترشيح أوسكار ثاني لدوره The Bad and the Beautiful (1952) أمام لانا تيرنر.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاثرين زيتا جونز تحتفل بعيد ميلاد حماها كيرك دوجلاس الـ 103

أخبار الفن| موسوعة جينيس تكذب تامر حسني في بيان رسمي.. وفجر السعيد تسخر من أصالة

وفاة النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

اخبار الفن.. وفاة نجم شهير.. الموت يفجع زوجة رامي عياش.. مأساة دينا.. تراشق بالألفاظ بين ريم البارودي ومتابعيها

Krik Douglas مطلوب على جوجل

ترشيحاتنا

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

المغربية أسماء الأزرق تبدع في تقديم أغنية لكوكب الشرق ..شاهد

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-2-2020.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق على الريق؟

إحنا الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن الفريق عقب تغريدات تركي آل شيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. سندوتشات تيركي بالخضراوات مع عصير برتقال بالجزر فريش

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور