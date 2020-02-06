طلب عاجل لكندا من إيران: أرسلوا الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

حثت كندا طهران مرة أخرى على إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها القوات الإيرانية إلى فرنسا ، حيث يمكن تحليل البيانات، وفق ما ذكر موقع راديو فري يوروب.





قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباني إنه دعا إلى "تحقيق شامل وموثوق وشفاف" في اتصال مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.





بعد أن أنكرت إيران في البداية أنه ليس لها أي علاقة بتحطم الطائرة في الثامن من يناير الماضي، اعترفت إيران تحت الضغوط بالمسؤولية عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بوينج 737 بطريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.





قالت كندا إن 57 من الضحايا كانوا مواطنين كنديين و 29 كانوا من المقيمين الدائمين العائدين إلى البلاد.





في 4 فبراير ، قالت منظمة الطيران المدني الإيرانية إنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى التي تحقق في إسقاط طائرة الركاب ، لكنها لن ترسل الصناديق السوداء.





وقال شامباني إن الخيار المفضل لتحليل بيانات الصندوق الأسود هو "أن تستفيد إيران من التسهيلات التي تقدمها فرنسا من قدرتها التقنية للقيام بهذا العمل في هذا المجال".