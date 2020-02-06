الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الاتفاق





ويسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل المخيب أمام العدالة، بنتيجة 1 - 1، في الجولة الماضية، وابتعاد الفريق خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.





على الجانب الأخر يطمح فريق الاتفاق الذي يضم بين صفوفه المغربي وليد أزارو، المعار من النادي الأهلي المصري، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتفاق، للابتعاد عن مراكز الهبوط.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر بـ 20 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من منافسات ذاتها، النصر مع الفتح، في تمام الخامسة والثلث مساء.

يستضيف فريق أهلي جدة نظيره نظيره الاتفاق، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السعودي.