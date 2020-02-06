AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الاتفاق

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:36 ص
جروس المدير الفني
جروس المدير الفني للأهلي السعودي
Advertisements
يسرى غازى
يستضيف فريق أهلي جدة نظيره نظيره الاتفاق، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل المخيب أمام العدالة، بنتيجة 1 - 1، في الجولة الماضية، وابتعاد الفريق خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

على الجانب الأخر يطمح فريق الاتفاق الذي يضم بين صفوفه المغربي وليد أزارو، المعار من النادي الأهلي المصري، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتفاق، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر بـ 20 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من منافسات ذاتها، النصر مع الفتح، في تمام الخامسة والثلث مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورتموند يسعى لتخطي أحزانه الأوروبية على حساب هيرتا برلين بالدوري الألماني

صراع القاع يشعل مواجهة طنطا وأسوان بـ الدوري

النني في مهمة جديدة مع بشكتاش أمام جينتشلاربيرليجي بـ الدوري التركي

صراع القاع يشعل مواجهة أسوان والجونة بـ الدوري

الظهور الأول لـ جوميز.. الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب طلائع الجيش

الأهلي في ضيافة الرائد بـ الدوري السعودي

ترشيحاتنا

نجا من الموت مرتين.. 5 معلومات عن كيرك دوجلاس بعد وفاته

تشكيل ناري لـ الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس

تخلصك منها فورا.. حيل سريعة لعلاج آلام الظهر

فأل حسن.. شوبير يوجه رسالة تفاؤل لـ الأهلي بشأن مواجهة صن داونز

الصين تعتمد عقارا لعلاج فيروس كورونا.. والدفعة الأولى من المصابين تبدأ تناوله

تعرف على تفاصيل التنمية المستدامة بمطروح..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور