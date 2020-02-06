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محافظات

إزالة التعديات على أكثر من 110 أفدنة فى الوادي الجديد ضمن الموجة 15

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:06 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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منصور ابوالعلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن تواصل حملات الإزالة التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري حيث تم إزالة التعديات على أكثر من 110 أفدنة حتى الان غالبيتها بمركز الفرافرة.

وأضاف الزملوط أن موجة الازالات استهدفت أيضا الحظائر والمباني التي تم بنائها بدون بمنطقةعين يس وعين الشيخ والقلعة مدينة الخارجة والتي قام أصحابها بتشييدها بدون ترخيص من الجهات المختصة بالإضافة أن بعضهم قام بالبناء على أراض مملوكة للدولة.


وأكد على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.
إزالة التعديات على أكثر من 110 أفدنة فى الوادي الجديد ضمن الموجة 15
إزالة التعديات على أكثر من 110 أفدنة فى الوادي الجديد ضمن الموجة 15
إزالة التعديات على أكثر من 110 أفدنة فى الوادي الجديد ضمن الموجة 15
إزالة التعديات على أكثر من 110 أفدنة فى الوادي الجديد ضمن الموجة 15
إزالة التعديات على أكثر من 110 أفدنة فى الوادي الجديد ضمن الموجة 15
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