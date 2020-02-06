احذريها.. أسباب إصابة الأطفال بـ الإسهال

الفيروس هو السبب الشائع للإسهال المعدي عند الأطفال، وتنتشر الفيروسات المختلفة بسهولة من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق ، ويتسبب الاسهال في تقلب المزاج عند الاطفال، والبكاء الشديد.

قدم موقع patient اسباب الاسهال عند الاطفال تعرف عليها خلال السطور التالية.

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- التسمم الغذائي ويحدث عند تناول الطعام المصاب بجراثيم تسمى الميكروبات يسبب بعض حالات الإسهال.

- المياه الملوثة بالبكتيريا أو الجراثيم الأخرى هي سبب شائع آخر للإسهال المعدي ، خاصة في البلدان التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

- التهابات القولون تسبب الاسهال الشديد عند الأطفال.