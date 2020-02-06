AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذريها.. أسباب إصابة الأطفال بـ الإسهال

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:36 م
الاسهال عند الاطفال
الاسهال عند الاطفال
Advertisements
حياة عبد العزيز

الفيروس هو السبب الشائع للإسهال المعدي عند الأطفال، وتنتشر الفيروسات المختلفة بسهولة من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق ،  ويتسبب الاسهال في تقلب المزاج عند الاطفال، والبكاء الشديد.

 

قدم موقع patient    اسباب الاسهال عند الاطفال تعرف عليها خلال السطور التالية.

 

اقرأ ايضًا:

تخلصي من دور الضحية.. 6 نصائح اتبعيها بعد الانفصال العاطفي

- التسمم الغذائي ويحدث عند تناول الطعام المصاب بجراثيم تسمى الميكروبات يسبب بعض حالات الإسهال.

- المياه الملوثة بالبكتيريا أو الجراثيم الأخرى هي سبب شائع آخر للإسهال المعدي ، خاصة في البلدان التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

- التهابات القولون تسبب الاسهال الشديد عند الأطفال.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسمم عائلة بـ أكلمها | تعرف على أعراض تسمم اليوسفي وأسبابه

احذر .. فوط المطبخ تتسبب في التسمم الغذائي

جربيه ولن تندمي.. ماذا يحدث عند وضع فص ثوم في الأذن ؟

تخلصي من دور الضحية.. 6 نصائح اتبعيها بعد الانفصال العاطفي

ترشيحاتنا

ابنة رانيا يوسف تتحكم في صور والدتها.. تفاصيل

إسلام الشاطر: أتمني انضمام مهاجم الزمالك ومحمد صلاح لـ الأهلي.. ونصحت أزارو بالرحيل.. فيديو

بعد اقتراب حسن شحاتة.. لاعبو النجم يرفعون راية العصيان ضد مجلس الإدارة

3 هزائم وابتعاد عن الصدارة.. نتائج صن داونز المحلية قبل مواجهة الأهلي

بـ بنطلون ممزق ومكياج.. شاهد.. إطلالة ابنة الراحل طلعت زكريا والجمهور: خسيتى

صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم نجم أستون فيلا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية