احذريها.. أسباب إصابة الأطفال بـ الإسهال

الفيروس هو السبب الشائع للإسهال المعدي عند الأطفال، وتنتشر
الفيروسات المختلفة بسهولة من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق ، ويتسبب الاسهال في تقلب المزاج عند الاطفال،
والبكاء الشديد.
قدم موقع patient اسباب الاسهال عند
الاطفال تعرف عليها خلال السطور التالية.
- التسمم الغذائي ويحدث عند تناول الطعام المصاب بجراثيم
تسمى الميكروبات يسبب بعض حالات الإسهال.
- المياه الملوثة بالبكتيريا أو الجراثيم الأخرى هي سبب
شائع آخر للإسهال المعدي ، خاصة في البلدان التي تعاني من سوء الصرف الصحي.
- التهابات القولون تسبب الاسهال الشديد عند الأطفال.