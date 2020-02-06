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شبح كورونا.. الصحة العالمية: مصر خالية من العدو المجهول.. ومسئول صيني: رد الفعل مبالغ فيه.. وأول مصاب حديث الولادة بالفيروس

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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شريف سيد
* الصحة العالمية: مصر خالية من فيروس كورونا المستجد 
* السفير الصيني في بريطانيا: رد الفعل العالمي مبالغ فيه 
* إصابة طفل حديث الولادة بالفيروس في الصين 



ما يزل الخوف يسيطر على العالم أجمع، مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، لينتقل إلى العديد من بلدان العالم، ويصيب الآلاف. 

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر دولة خالية من فيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر استعدت جيدًا لمواجهة كورونا واتخذت الإجراءات الاحترازية لمنع دخوله.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا عدو مجهول حتى الآن ومواجهته واجب عالمي.

وأضافت: "لا نشجع التخمينات في هذه المرحلة وإنما تكثيف التعاون ضد الفيروس". 

وتابعت المنظمة الأممية أنها على اطلاع بشفافية المعلومات وتثمن الجهود التي تبذلها الصين في التصدي للوباء في الخط الأمامي. وقالت: "لا حاجة للتشكيك بكل شيء من أجل لا شيء".

وأكدت المنظمة أنه تم تعزيز الاختبارات في نحو 7000 مختبر حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها تكثف الجهود للوصول إلى عقار فعال ضد فيروس كورونا. 

ووصف السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينج، رد الفعل العالمي تجاه فيروس كورونا بالمبالغ فيه، موجهًا انتقاداته إلى تعامل الإعلام مع القضية.

ودعا السفير - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم إلى التجاوب المتعقل مع الأمر، مشيرًا إلى وجود تمييز يستهدف المجتمع الصيني.. مطالبًا باحترام بلاده وطريقة تعاملها مع المرض والتي فاقت لوائح منظمة الصحة العالمية.

كما أشاد بتعامل الصين مع المرض وقدرتها على التغلب على الفيروس، قائلًا: "إن أي آثار سلبية على اقتصاد البلاد هي مؤقتة".

فيما أفادت قناة "العربية" بأن السلطات الصحية البريطانية أعلنت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني، في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم. 

كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، تسجيل 19 حالة إصابة مؤكدة لأجانب بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد. 

كما أعلنت وسائل إعلام صينية عن ولادة أول طفل في الصين، مصاب بفيروس كورونا المستجد، عند اكتشاف إصابته بعد ساعات من الولادة.

وحول الألعاب الأوليمبية، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على الألعاب الأولمبية والبارالمبية في اليابان المقرر أن تبدأ الصيف المقبل.
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