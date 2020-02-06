وزير الاتصالات: ربط 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال إنشاء مجمع الابداع التكنولوجي بجامعة المنصورة والذي يأتي في اطار تنفيذ خطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في جامعات الجمهورية، حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا بإنشاء 6 مجمعات في جامعات المنصورة، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادي، أسوان، على أن يتم الانتهاء من 6 مجمعات أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.









وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة،عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، والمهندسة شرين الجندي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمناطق التكنولوجية وعمداء الكليات بجامعة المنصورة.





وفي حواره المفتوح مع عدد من الشباب من رواد الأعمال وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وعمداء الكليات بالجامعة، أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المجمعات تهدف الى تمكين الإبداع وريادة الأعمال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتم من خلالها تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك توفير برامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق؛ مشيرا الى حرص الوزارة على تبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما تحقيق التحول الرقمي واعداد الكفاءات الرقمية.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت انه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ وانه سيتم التعاون مع الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والتي سوف يكون لها مردود تنموي لمصر في عدد من المجالات مثل الزراعة والصناعة والري والتخطيط الاقتصادي والصحة؛ مشيرا الى ان الوزارة تسعي من خلال البرامج والمبادرات المختلفة لبناء الانسان المصري عبر معاهد التدريب التابعة لها الى اعداد المهارات الرقمية في عدد من التكنولوجيات المتقدمة ومضاعفة اعداد المتدربين فيها.





وأضاف الوزير انه يتم الان تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن وتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات رقمية؛ حيث تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط المباني الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه وتضم المرحلة الاولى من المشروع ربط 5 آلاف مبنى حكومى؛ مشيرا الى انه سيتم إطلاق ثلاث حزم من الخدمات الحكومية الرقمية خلال نهاية الربع الأول من العام وهم خدمات التموين و التوثيق الالكترونى والمرور.





وزار الوزير ورئيس جامعة المنصورة، مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة الذي كان له دورا بارزا في فوز الجامعة بالمركز الاول في المسابقة التى عقدت لهذا الغرض على مستوى الجامعات المصرية نهاية 2019، وتم اختيارها كأفضل جامعة في مجال التحول الرقمي، حيث يقوم المركز منذ بدء تفعيل نشاطه في عام 2018 بتطبيق نظم معلومات الإدارة الذكية، وميكنة أعمال الجامعة وتحويلها للأداء الإلكتروني.