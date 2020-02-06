دفن الجثث والتقرير الطبي والأدلة الجنائية.. قرارات النيابة في حريق شقة فيصل

طلبت النيابة العامة تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على سبب الحريق الذى التهم شقة سكنية بمنطقة فيصل في الجيزة.





كما صرحت النيابة بدفن جثامين الاب والثلاثة اطفال عقب صدور تقرير الصفة التشريحية لهم.





وطلبت النيابة التقرير الطبي للحالة الصحية للأم ورضيعها المصابين في الحريق.





كما استمعت النيابة لشهود العيان الذين أكدوا ان النيران اشتعلت داخل الشقة في ساعات مبكرة من الصباح، وعلى الفور أبلغوا الشرطة والحماية المدنية وعقب وصولهم تبين وفاة الاب و3 اطفال واصابة الام ورضيعها.





وكان ٤ أشخاص بينهم أطفال لقوا مصرعهم في حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل بالجيزة.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية في منطقة فيصل بالجيزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.





وانتقلت إلى موقع الحريق ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها.





وتبين من المعاينة الأولية، تفحم محتويات الشقة بأكملها، والعثور على جثث رجل و٣ أطفال بها حروق.



