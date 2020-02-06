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توك شو

قلبي معاك.. تامر أمين يسخر من الزمالك بعد قرعة دوري الأبطال

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:23 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

علق الإعلامي تامر أمين، على قرعة بطولات أفريقيا التى تمت أمس، وقال إن النادى الأهلى سيقابل صن داونز الجنوب أفريقي، في أول مباراة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه فى منتهى السعادة، وأنه كان يتمنى أن يلعب الأهلى ضد صن داونز الجنوب أفريقي.


وأشار تامر أمين، إلى أن ما حدث فى العام الماضي حادثة استثنائية، وكان النادى الأهلى يعانى إصابات كثيرة، مؤكدًا أن النادى الأهلى لا يخاف من أحد.  


وعلق تامر أمين، على مباراة نادى الزمالك ضد فريق الترجى التونسى فى اللقاء القادم وقال " قلبي معاك يا زمالك .. أنا مش عارف أقول إيه".


وتابع تامر أمين: " انا مش عارف شهر فبراير هيعملوا فيه ايه الزمالك، أنا مش عارف هيقطعوا النتيجة ويطلعوا واحد مارس على طول" .


ولفت تامر أمين، أن النادى الأهلى سيقوم بلعب 5 لقاءات ثلاثة منها مع الترجى واثنان مع الأهلى".

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