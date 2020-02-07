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منوعات

حيلة سحرية للتخلص من انسداد المرحاض بسائل صابون الأطباق

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:31 ص
انسداد المرحاض
انسداد المرحاض
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عزة عاطف
انسداد المرحاض هو الأمر الأكثر بشاعة الذي يمكن أن تواجهه، فنادرًا ما تجد له حلولًا سريعة أو الأهم رخيصة، فبعض المنتجات المختصة بتسليك المراحيض باهظة الثمن وتحتوي على نسبة ضخمة من الكيماويات.

ومع انتشار الحيل الخاصة بالتنظيف أصبح الحل يسيرًا في متناول يديك، بل لن يكلفك إلا الذهاب في مشوار سريع إلى المطبخ لإنجاز المهمة.

فقد أثبت سائل صابون الأطباق فاعلية جبارة في تسليك المراحيض المنسدة، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع يفيد بفاعليته في تلك المهمة، وشاركت عدد من ربات البيوت تجاربهن في استخدام سائل الأطباق في المرحاض.

كل ما عليك هو سكب بعض من سائل الصابون الخاص بالأطباق في المرحاض وتركه ليستقر في القاع من ٢٠ - ٣٠ ثانية، ثم بعد ذلك تسكب فوقه الماء الساخن ليتفاعل الثنائي مع بعضهما ويتخلل الماء من بين التراكمات التي سدت المرحاض فيعبرها.

فقط احرص على تجنب الماء المغلي فقد يضر بوعاء المرحاض ويعرضك لكارثة أكبر، ستظهر النتيجة مرضية من أول تجربة لكن عليك تكرارها يوميًا إذا كنت تعاني من انسداد متكرر في المرحاض.
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