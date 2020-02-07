هند عبد الحليم برفقة ميرنا نور الدين من كواليس "حكايات بنات 4"

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها ، صورة من كواليس رابع أجزاء "حكايات بنات"، الذي بدأ تصويره هذه الأيام.
وظهرت هند عبد الحليم فى الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصحبة ميرنا نور الدين.
وعلقت على الصورة قائلة "حكايات بنات الجزء الرابع.. كواليس مسلسل حكايات بنات".
يقود بطولة المسلسل أربعة نجمات جديدات، وهم ميرنا نورالدين وهاجر أحمد وهند عبدالحليم وأسماء جلال، وذلك ما كان يلعب بطولة الثلاثة الأجزاء السابقة صبا مبارك ودينا الشربيني، بالإضافة إلى انجي المقدم وندى موسي في الجزأين الثاني والثالث.