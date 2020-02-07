AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هند عبد الحليم برفقة ميرنا نور الدين من كواليس "حكايات بنات 4"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:29 ص
هند وميرنا
هند وميرنا
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها ، صورة من كواليس رابع أجزاء "حكايات بنات"، الذي بدأ تصويره هذه الأيام.

وظهرت هند عبد الحليم فى الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصحبة ميرنا نور الدين.

وعلقت  على الصورة قائلة "حكايات بنات الجزء الرابع.. كواليس مسلسل حكايات بنات".

يقود بطولة المسلسل أربعة نجمات جديدات، وهم ميرنا نورالدين وهاجر أحمد وهند عبدالحليم وأسماء جلال، وذلك ما كان يلعب بطولة الثلاثة الأجزاء السابقة صبا مبارك ودينا الشربيني، بالإضافة إلى انجي المقدم وندى موسي في الجزأين الثاني والثالث.
هند عبد الحليم برفقة ميرنا نور الدين من كواليس "حكايات بنات 4"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبا مبارك تتألق بـ اطلالة جريئة.. وهنا شيحة: وحشتيني

بـ الأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها من داخل سيارتها

تغيير البطلات في الأجزاء الجديدة.. ريهام حجاج تقترب من حكايات بنات

أحمد التهامي ينشر صورة برفقة محمد صلاح: "الملك المصري"

ميرنا نور الدين تشعل انستجرام بأحدث صورها.. شاهد

ترشيحاتنا

بالملايات وكمامات ضد الكورونا.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصيني فى مدينة نصر

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي أمام بيراميدز

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة وصول كورونا للقارة الإفريقية..فيديو

مسح الرأس في الوضوء .. الأزهر يحدد القدر الواجب مسحه.. والإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

AdvertisementS

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

هاني حتحوت : هدف الأهلي الثاني غير شرعي.. وإيقاف حكم المباراة | شاهد

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

تمزيق غشاء البكارة بطرق غير طبيعية .. النقض: من حق الزوجة طلب الطلاق

تامر أمين يغضب على الهواء بسبب الأهلى.. فيديو

تعالي نتجوز بقى .. أول تعليق لطبيب أصالة بعد الصور المثيرة للجدل.. فيديو

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

التعليم تعلن انتهاء إجازة نصف العام رسميا.. وتؤكد: لا تأجيل لموعد عودة الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020

حيلة سحرية للتخلص من انسداد المرحاض بسائل صابون الأطباق

هل تستغل الصين فيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيجور؟