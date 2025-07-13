21 يوليو .. انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثاني بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اطلاق الجامعة لماراثون مشروعات التخرج الثاني تحت شعار " نحن نستثمر في المعرفة " 21 يوليو الجارى ، والذي يأتي في إطـــار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والمساهمة في مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" والتزام جامعة بنها بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.



وأشار " الجيزاوي " إلي أن محاور الماراثون تتضمن المحور التقني والهندسي ويشمل تخصصات: الهندسة، الحاسبات، تكنولوجيا المعلومات في مجالات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتطبيقات المعتمدة عليها ، تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في الصناعة أو الزراعة ، الروبوتات والأنظمة الذكية ، تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أو أنظمة الويب، أمن المعلومات والبلوك تشين، مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح) ، والمحور الطبي والبيولوجي ويشمل تخصصات: الطب، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، العلوم البيولوجية في مجالات تطوير أجهزة طبية مبتكرة (مثل أطراف صناعية ذكية) ، تحليل البيانات الجينية أو تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ، تصميم أدوية جديدة باستخدام النمذجة الحاسوبية ، والمحور الصناعي والإنتاجي ويشمل تخصصات: الطب البيطري، الزراعة، النانو تكنولوجي في مجالات حلول لتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد الغذائي وإعادة تدوير النفايات الغذائية ، تقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة أو علف للحيوانات، حلول للكشف عن الأمراض الحيوانية وزيادة إنتاجية الحيوان ، تحسين خطوط الإنتاج باستخدام التحكم الآلي ، تطوير مواد جديدة (مثل مواد البناء الصديقة للبيئة) ، الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة ، إدارة النفايات وإعادة التدوير ، والمحور الاقتصادي والإداري ويشمل تخصصات: التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصادفي مجالات تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، تطوير أنظمة المحاسبة الذكية ، دراسات الجدوى لمشاريع استثمارية ، تطبيقات البنوك الرقمية.



وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المحور الاجتماعي والتنموي يشمل تخصصات: التربية النوعية، الفنون التطبيقية، الآداب في مجالات حلول لمشكلات المجتمع (مثل الزيادة السكانية، البطالة) ، تطوير منصات تعليمية إلكترونية ، دراسات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ، مشاريع تعزيز السياحة أو التراث الثقافي ، والمحور البيئي والتنمية المستدامة في مجالات أنظمة مراقبة التلوث البيئي ، مشاريع الطاقة الخضراء ، إدارة الموارد المائية (تحلية المياه، ترشيد الاستهلاك) ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في التنمية المستدامة ، حلول تكنولوجية لتحسين جودة الحياة ، حلول تكنولوجية لتعزيز العدالة البيئية ومكافحة الفقر وعدم المساواة ، والمحور الفني والإبداعي ويشمل تخصصات: الفنون التطبيقية، التربية النوعية، العمارة، التصميم في مجالات تصميم أبنية ذكية صديقة للبيئة ، تطوير ألعاب إلكترونية تعليمية، مشاريع الرسوم المتحركة أو الأفلام القصيرة.



من جانبه أوضح الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها أن الفئات المستهدفة هي طلاب السنة النهائية بكليات جامعة بنها ، وأن شروط المشاركة للفريق هي أن يتكون كل فريق من 3 إلى 5 طلاب ، يجب أن يكون المشروع مشروع تخرج معتمد من الكلية ، وجود مشرف أكاديمي للمشروع ، مضيفا أن شروط المشاركة للمشروع هي توافق المشروع مع أحد محاور المسابقة ، وجود نموذج أولي أو محاكاة للمشروع ، قابلية التطبيق العملي للمشروع، الابتكار في الحل المقترح، إظهار الأثر المجتمعي والبيئي للمشروع.



واشار إلي أن الجوائز لكل محور 10000 (عشرة ألاف) جنية للمركز الأول ، و 8000 (ثمانية ألاف) جنية للمركز الثاني ، و 6000 (ستة ألاف) جنية للمركز الثالث.