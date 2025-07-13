قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إذاعة القرآن الكريم: خطوة دار الإفتاء في تدريب الصحفيين رائدة لبناء وعي ديني رشيد
علي جمعة يوضح: لماذا طلوع الشمس من مغربها من أعظم علامات الساعة؟
أسعار الذهب الآن في مصر .. مفاجأة في قيمة عيار 21
سيدة غينيا الاستوائية الأولى: المرأة الريفية نصف المجتمع الأفريقي ودعمهن ضرورة
تشيلسي وباريس سان جيرمان.. موعد نهائي كأس العالم للأندية
رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد .. الآن
سلام على ميزان نتنياهو.. واشنطن تُراوغ والتهدئة مؤجلة بقرار سياسي
إنفانتينو: مونديال الأندية الحالي يشكل انطلاق عصر ذهبي جديد
أبرز مباريات اليوم الأحد 13-7-2025 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان أوضاع السلم والأمن بالقارة الأفريقية
محافظ الإسكندرية يزور مصابي انهيار عقار العطارين ويوجه بصرف تعويضات
جابت الدرجات النهائية بكل المواد|طالبة تحصل على 100% في نتيجة الدبلومات الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

21 يوليو .. انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثاني بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اطلاق الجامعة  لماراثون مشروعات التخرج الثاني تحت شعار  " نحن نستثمر في المعرفة " 21 يوليو الجارى ، والذي يأتي في إطـــار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والمساهمة في مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" والتزام جامعة بنها بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.


وأشار " الجيزاوي " إلي أن  محاور الماراثون تتضمن المحور التقني والهندسي ويشمل تخصصات: الهندسة، الحاسبات، تكنولوجيا المعلومات في مجالات  أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتطبيقات المعتمدة عليها ، تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في الصناعة أو الزراعة ، الروبوتات والأنظمة الذكية ، تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أو أنظمة الويب، أمن المعلومات والبلوك تشين،  مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح) ، والمحور الطبي والبيولوجي ويشمل تخصصات: الطب، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، العلوم البيولوجية في مجالات تطوير أجهزة طبية مبتكرة (مثل أطراف صناعية ذكية) ، تحليل البيانات الجينية أو تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  ، تصميم أدوية جديدة باستخدام النمذجة الحاسوبية ، والمحور الصناعي والإنتاجي ويشمل تخصصات: الطب البيطري، الزراعة، النانو تكنولوجي في مجالات حلول لتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد الغذائي وإعادة تدوير النفايات الغذائية  ، تقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة أو علف للحيوانات،  حلول للكشف عن الأمراض الحيوانية وزيادة إنتاجية الحيوان ، تحسين خطوط الإنتاج باستخدام التحكم الآلي  ، تطوير مواد جديدة (مثل مواد البناء الصديقة للبيئة) ، الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة ، إدارة النفايات وإعادة التدوير ، والمحور الاقتصادي والإداري ويشمل تخصصات: التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصادفي مجالات تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية،  تطوير أنظمة المحاسبة الذكية  ، دراسات الجدوى لمشاريع استثمارية ،  تطبيقات البنوك الرقمية.


وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المحور الاجتماعي والتنموي يشمل تخصصات: التربية النوعية، الفنون التطبيقية، الآداب في مجالات حلول لمشكلات المجتمع (مثل الزيادة السكانية، البطالة) ، تطوير منصات تعليمية إلكترونية ، دراسات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ، مشاريع تعزيز السياحة أو التراث الثقافي ، والمحور البيئي والتنمية المستدامة في مجالات أنظمة مراقبة التلوث البيئي ، مشاريع الطاقة الخضراء ، إدارة الموارد المائية (تحلية المياه، ترشيد الاستهلاك) ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في التنمية المستدامة ، حلول تكنولوجية لتحسين جودة الحياة ، حلول تكنولوجية لتعزيز العدالة البيئية ومكافحة الفقر وعدم المساواة ، والمحور الفني والإبداعي ويشمل تخصصات: الفنون التطبيقية، التربية النوعية، العمارة، التصميم في مجالات تصميم أبنية ذكية صديقة للبيئة ، تطوير ألعاب إلكترونية تعليمية،  مشاريع الرسوم المتحركة أو الأفلام القصيرة.


من جانبه أوضح  الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها أن الفئات المستهدفة هي طلاب السنة النهائية بكليات جامعة بنها ، وأن شروط المشاركة للفريق هي أن يتكون كل فريق من 3 إلى 5 طلاب ، يجب أن يكون المشروع مشروع تخرج معتمد من الكلية ، وجود مشرف أكاديمي للمشروع ، مضيفا أن شروط المشاركة للمشروع هي توافق المشروع مع أحد محاور المسابقة ، وجود نموذج أولي أو محاكاة للمشروع ، قابلية التطبيق العملي للمشروع،  الابتكار في الحل المقترح،  إظهار الأثر المجتمعي والبيئي للمشروع.


واشار  إلي أن الجوائز لكل محور 10000 (عشرة ألاف) جنية للمركز الأول ، و 8000 (ثمانية ألاف) جنية للمركز الثاني ، و 6000 (ستة ألاف) جنية للمركز الثالث.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

أرشيفية

الرئيس الإيراني: نسعى لمنع تكرار الحروب عبر المسار الدبلوماسي

غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع

الصليب الأحمر والأونروا يحذران من أوضاع غزة الكارثية كل لحظة

ترامب

ترامب مشجع كرة القدم.. الرئيس الأمريكي في نهائي كأس العالم للأندية

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

راغب علامة

عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد