الجيش في أسبوع: رئيس الأركان يتفقد الأوضاع بشمال سيناء.. يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بجنود" بالجيش الثاني.. واستضافة طلبة معهد معاوني الأمن للتعايش مع طلبة ضباط الصف

القوات المسلحة في أسبوع:

= تنظم الندوة التثقيفية الثالثة بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية

= وزيرة الهجرة تستعرض جهود الوزارة في محاضرة بقيادة القوات البحرية

= تعلن عن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالى 2020 / 2021

= القوات المسلحة تستضيف طلبة معهد معاوني الأمن للتعايش مع طلبة ضباط الصف

= تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط

= رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" لـ وحدة من الجيش الثانى الميدانى





ينشر موقع صدى البلد الإخباري ، أهم الموضوعات التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" ذو جانبين والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الرماية "المايلز".





واستضافت القوات المسلحة طلبة معهد معاوني الأمن للتعايش مع طلبة ضباط الصف، كما نظمت الندوة التثقيفية الثالثة بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية، كذلك نظمت اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط، واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في محاضرة بقيادة القوات البحرية، فيما أعلنت القوات المسلحة عن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالى 2020 / 2021.





رئيس الأركان فى شمال سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذى يؤدى مهامه فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء.





كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.





مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في إقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا والاستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.





كما استمع إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم فى مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار علي الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلين لحماية مقدرات الشعب المصرى.





وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرًا لآدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص فى القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية.









اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين والضباط الاحتياط المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يتم انتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقًا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على أخر مستحدثات التكنولوجيا على إختلاف روافدها





وقد شارك فى الاختبارات أكثر من 800 فرد من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة.





ويتضمن التدريب وتطوير المهارات الشخصية للأفراد واختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقًا لاختبارات ومعايير القبول بالبرنامج ، ويستمر البرنامج التدريبي المكثف على مدار ثلاثة أشهر لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية فى هذا المجال حيث يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات بمهام تدريب هذه الكوادر لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص التحاقهم به.





يهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب انتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقًا لمتطلبات سوق العمل.





يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة ، وتمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية.





كما يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة برعاية ودعم المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.





وزيرة الهجرة تستعرض جهود الوزارة في محاضرة بقيادة القوات البحرية

استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث شاركت في محاضرة بحضور قادة وضباط وطلبة القوات البحرية، كما قامت بجولة للتعرف على الأسلحة الحديثة المنضمة للقوات البحرية المصرية.





بدأت مراسم الزيارة بكلمة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية رحب فيها بالوزيرة فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة، مشيدًا بدور الوزيرة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم ، وتم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجهود التى تبذلها الوزارة فى مجال زيادة الروابط بين المصريين المقيمين بالخارج ووطنهم الأم مصر.





وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للقوات المسلحة درع الوطن وسيفه لدورها فى حماية الأمن القومى ومقدراته والتقدير للدعم المقدم لجهود الوزارة فى كافة الأنشطة لتأصيل الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ، كما قدمت تحية تقدير للقوات البحرية وقائد القوات البحرية على التعاون المثمر فى مؤتمرات مصر تستطيع وما أثمره من تعظيم الاستفادة من دور الخبراء المصريين بالخارج فى تنمية علاقات التعاون الثنائى مع دول إقامتهم.





واستعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة فى تصحيح المفاهيم وعرض الحقائق للمصريين بالخارج ، والقيام بمخاطبة كل فئة لربطها بالوطن ونقل جهود التنمية الضخمة غير المسبوقة التى تشهدها البلاد، بدءًا من المواقف العمالية والحالات الفردية لبعض الفئات وتحرك الدولة ممثلة فى وزارة الهجرة أوصلت رسالة بأن الدولة تقف سندا ودعما للمصريين بالخارج ، تدافع عن كرامته وحقوقه.





كما أشارت الوزيرة إلى دور منتديات الجيل الثانى والثالث التى يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الدفاع لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونقل شعور الفخر بالقوات المسلحة ومقاتليها للشباب بالخارج ودورهم فى الدفاع عن مصر وأمنها القومي بأبعاده المتعددة، ليتحولوا إلى جنود للدولة بالخارج وصوت لإنجازاتها ومدافعين عن صورتها الصحيحة إضافة إلى مبادرة "اتكلم مصري" لتأصيل الهوية عبر برنامج لغوى وثقافى للأطفال المصريين غير الناطقين بالعربية في الخارج.





كما قامت السفيرة نبيلة مكرم بتوضيح دور الوزارة في التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج لينقلوا خبراتهم لدولتهم الأم ، إضافة إلى الأطباء الذين يتقدمون فى المراكز الطبية والأكاديمية ويمثلون ثقلا فى دول المهجر بالخارج وفى أفريقيا مثمنة دورهم وأثر ذلك كقوة مصر الناعمة لخط دفاع الأمن القومي بالخارج.





القوات المسلحة تستضيف طلبة معهد معاوني الأمن للتعايش مع طلبة ضباط الصف

استضاف معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة عددا من طلبة معهد معاوني الأمن التابع لوزارة الداخلية لتنفيذ فترة تعايش بين طلاب المعهدين تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الشرطة وتنفيذًا للتعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للارتقاء بمستوى الأفراد ونقل وتبادل الخبرات وأساليب التدريب الحديثة بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية.





وحرصت إدارة معهد ضباط الصف المعلمين على استقبال طلبة معهد معاوني الأمن والترحيب بهم ونقلت لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتأكيد على حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الود والاحترام المتبادل بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.





بدأت فترة المعايشة بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن معهد ضباط الصف المعلمين تناول تاريخ نشأة وتطور المعهد وأبرز أساليب التدريب التي ينفذها الطلبة خلال فترة دراستهم ، تلاها قيام طلبة معهد معاوني الأمن بجولة تفقدية للتعرف على المنشآت وميادين التدريب بالمعهد.





وتتضمن فترة المعايشة تنفيذ طوابير لياقة بدنية وطوابير سير وتمارين للدفاع عن النفس لرياضة الكاراتيه والكونغ فو، وكذا تنفيذ عدد من الرمايات باستخدام المقلدات، وشرح عدد من محاضرات التعريف بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع.





وتهدف المعايشة إلى تعرف طلبة معهد معاونى الأمن عن قرب على أساليب التدريب القتالى والتأهيل البدنى المتبعة بمعهد ضباط الصف المعلمين بالإضافة إلى التواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية خاصة مع تعاظم الدور والمسئولية الواقعة على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بإعتبارهم درع وسيف لحماية الجبهة الداخلية وحدود الوطن حرصًا على أمن وسلامة الدولة المصرية.





رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" لـ وحدة من الجيش الثانى الميدانى

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" ذو جانبين والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.





وتضمنت المرحلة الإبتدائية للمشروع عرضا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.





واستخدمت العناصر المشاركة فى المشروع نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة ، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوى.





ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى ، مشيدًا بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.





وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية الاهتمام بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية ، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب ، وفى نهاية المشروع طالبهم بالحفاظ على الاستعداد القتالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية.





كما ناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة المشاركين فى المشروع على كافه المستويات فى القرارات المتخذة واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.





القوات المسلحة تعلن عن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالى 2020 / 2021

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020 / 2021 طبقًا للآتي :





1 - قيام الشركات التي تتقدم لأول مرة / التي تنتهي الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها فى 30 / 6 / 2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربى خلال الفترة من 2 - 27 / 2 / 2020.





2- تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم جميع الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020.





برجاء الالتزام بالتوقيتات المشار إليها.





يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها.









القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثالثة بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الندوة التثقيفية الثالثة التي عقدت بالمركز القبطى الأرثوذكسى.





بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلى عن المركز القبطى الأرثوذكسى تناول ما يقدمه المركز من خدمات مختلفة، ثم كلمة للأنبا أرميا نائبًا عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية نقل من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصها على التواصل الدائم مع أبناء الوطن وخلق حالة من الوعى لدى الشباب تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية.





كما تم عرض فيلم تسجيلى عن إستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب لتنمية الوعى القومى لديهم وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة ، ثم محاضرة بعنوان "جهود القوات المسلحة فى المشاركة بخطة التنمية الشاملة للدولة" تناولت حجم ماتقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية فى مختلف ربوع مصر.





واشتملت الندوة على عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حماية وطن" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية وعرض فيلم وثائقي عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة فى مجال مكافحة الإرهاب إستعرض الأعمال البطولية و تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ومسيرتهم العطرة وبطولاتهم فى الدفاع عن تراب الوطن.





وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة للمشاركين في الندوة مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لتوضيح الحقائق والمفاهيم المغلوطة فى إطار حرب الشائعات والمعلومات التى تواجهها مصر.





وألقى الخبير الإستراتيجى اللواء أح ناجى شهود محاضرة بعنوان "التوعية بالمخططات التى تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها"، كما قدم فريق قيثارة وأسقفية الشباب بالتعاون مع المركز القبطى الأرثوذكسى أوبريت تغريدة مصر.





وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين وعدد من الطلبة المتفوقين المشاركين في الندوة.