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تكنولوجيا

بعد إنسحاب LG و ZTE.. فيروس كورونا يهدد أكبر مؤتمر للتكنولوجيا MWC 2020

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:57 م
MWC 2020
MWC 2020
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شيماء عبد المنعم
ينطلق بعد أقل من ثلاثة أسابيع المؤتمر العالمى للهواتف ببرشلونة MWC 2020، والذى يعد أهم وأكبر حدث يجمع الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية من جميع أنحاء العالم، والذي يشارك في فعاليته أكثر من 100 ألف مشارك من حوالي 200 دولة كل عام، ولكن هذا العام قد يواجه القائمين على تنظيم المؤتمر الكثير من الصعوبات نتيجة لانتشار فيروس كورونا فى الصين وبعض البلدان الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، قرررت شركة LG الانسحاب من ملتقى عالم الهواتف النقالة MWC2020، وقال متحدث باسم شركة LG: "إنه نظرا لانتشار تفشي فيروس كورونا وفحص سلامة الموظفين قرروا الانسحاب، موضحا أنهم ستختاروا في المستقبل وقتا مناسبا لعقد مؤتمرات صحفية جديدة وإصدار تشكيلة هواتف 2020 وغيرها من المنتجات.

وقالت LG في بيانها الصحفي: "تراقب LG Electronics عن كثب الموقف المتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد، والذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخرا كحالة طوارئ عالمية مع استمرار انتشار الفيروس خارج الصين، مع مراعاة سلامة موظفيها وشركائها وعملائها في المقام الأول، قررت LG الانسحاب من العرض والمشاركة في MWC 2020 في وقت لاحق من هذا الشهر في برشلونة، إسبانيا".

وأضافت الشركة الكوريا الجنوبية: "يزيل هذا القرار خطر تعريض مئات من موظفي LG إلى السفر الدولي الذي أصبح بالفعل أكثر تقييدا مع استمرار انتشار الفيروس عبر الحدود، بدلًا من مشاركتها في MWC، ستعقد LG فعاليات منفصلة في المستقبل القريب للإعلان عن منتجاتها المحمولة لعام 2020".

وإلى جانب "LG"، قامت العديد من الشركات التكنولوجية بالفعل مثل ZTE، بإلغاء المؤتمرات الخاصة بهم خلال فعاليات المعرض، ومع إلغاء وتأجيل الكثير من الرحلات فى البلدان الآسيوية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، ليس من الواضح أذا كانت خطط الشركات التكنولوجية المشاركة سوف تؤثر على المعرض هذا العام، حيث من المنتظر أن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 200 دولة مختلفة مع أكثر من 100 ألف علامة تجارية.

وكما أكدت وكالة GSM المنظمة لفعاليات المعرض على عدم تغيير موقع المعرض فى برشلونة، نظرا للتأثير الاقتصادى للمعرض هذا العام، والذى يصل إلى قيمة 492 مليون يورو، كما يوفر وظائف بدوام جزئى تصل إلى 14100 وظيفة، كما يقدم المعرض فرصة جيدة للكثير من العلامات التجارية لعرض المنتجات الجديدة فى أكبر تجمع إعلامى سنوي.

وقالت الوكالة فى بيان لها أنهم مستمرون فى تنظيم المعرض الذى ينطلق من 24 وحتى 27 من فبراير، كما أكدت على إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين فعاليات المعرض، وذلك من خلال زيادة الدعم الطبى، والتركيز على تطهير الموقع بأعلى كفاءة.

الجدير بالذكر أن بعض الشركات الصينية مثل Xiaomi و Vivo و Honor وكوالكوم ولينوفو وموتورولا، لا تزال حتي الآن مستمرة فى عزمها حضور فعاليات معرض MWC2020، فيما تشير تسريبات أخرى إلى أن عدد من الشركات تخطط لإرسال عدد محدود من موظفى الشركة لمعرض الهاتف العالمى 2020.
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