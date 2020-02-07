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رياضة

بعد تتويجه بجائزة مدرب الشهر.. رقم قياسي جديد لـ يورجن كلوب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:23 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الإنجليزي يكرة القدم تتويج الألماني يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير الماضي بعد تحقيقه الفوز في 6 مباريات وتعادل الريدز في مباراة واحدة .


نجح يورجن كلوب في قيادة ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام ووست هام وايفرتون وشيفيلد يونايتد وتعادل في مباراة واحدة أمام فريق شوروسبري تاون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

وحقق يورجن كلوب رقما قياسيا في التتويج بالجائزة لخمس مرات في موسم واحدة وهم ما فشل في تحقيقه أي مدرب آخر في الدوري الانجليزي .

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة .
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