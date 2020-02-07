بعد تتويجه بجائزة مدرب الشهر.. رقم قياسي جديد لـ يورجن كلوب

أعلن الاتحاد الإنجليزي يكرة القدم تتويج الألماني يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير الماضي بعد تحقيقه الفوز في 6 مباريات وتعادل الريدز في مباراة واحدة .









نجح يورجن كلوب في قيادة ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام ووست هام وايفرتون وشيفيلد يونايتد وتعادل في مباراة واحدة أمام فريق شوروسبري تاون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .





وحقق يورجن كلوب رقما قياسيا في التتويج بالجائزة لخمس مرات في موسم واحدة وهم ما فشل في تحقيقه أي مدرب آخر في الدوري الانجليزي .





ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة .