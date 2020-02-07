وداعا الكاتب الكبير.. هند صبرى تنعى لينين الرملي

حرصت الفنانة هند صبرى على نعي الكاتب الراحل لينين الرملي،الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر ناهز 75".





وكتبت هند صبرى عبر حسابها الرسمي على انستجرام: «‏رحل اليوم واحد من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص كتب للسينما والتليفزيون ايضا وامتازت اعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربي والمصري وداعا الكاتب الكبير».





وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.





ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.



