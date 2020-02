وداعا الكاتب الكبير.. هند صبرى تنعى لينين الرملي

View this post on Instagram

رحل اليوم واحد من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص كتب للسينما والتليفزيون ايضا وامتازت اعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربي والمصري وداعا الكاتب الكبير #لينين_الرملي