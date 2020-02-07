عايز أروح.. كارمن سليمان وزوجها يقلدن إسماعيل يس وسعاد مكاوي

أدت المطربة كارمن سليمان، وزوجها الملحن مصطفى جاد، مونولوج فكاهى لإسماعيل يس وسعاد مكاوى من فيلم المليونير.





وكانت كارمن تحدثت في برنامج «معكم » أنها في اللقاء الأول لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد كانت ترتدي ملابس شتوية كثيرة؛ قائلا: « كنت لابسة الدولاب كله».





وأضافت خلال استضافتهما على فضائية «سي بي سي»، مع «منى الشاذلي»،: «فضلت أقابله في الشغل لمدة 8 شهور بس مكنتش حاسة بحاجة »؛ موضحة أن زوجها الموديل الذي جسد حبيبها في كليبها الأخير.





وأكدت كارمن، أنها مش الشخصيات التي لا تتأكد مشاعرها بسرعة؛ مما جعلها لا تعترف لزوجها بحبها له إلا بعد التأكد من مشاعرها.