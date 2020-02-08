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توك شو

طبيبة: الينسون والنظافة الشخصية للوقاية من الفيروسات

السبت 08/فبراير/2020 - 12:50 ص
الينسون
الينسون
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، يجب على الجميع أن يكون على قدر المسئولية بالوعي الصحي، خاصة مع بداية الفصل الثاني وهناك فيروس منتشر بالعالم.

وأضافت «شوقي»، خلال برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ تقدم «رامي رضوان»،  يجب على الأمهات أن تكون قدوة لأبنائها في غسيل الأيدي، بحيث تتم عملية غسل اليدين لمدة 20 ثانية كحد أدنى، ويجب غسل الأيدي من 10 لـ12 مرة يوميًا.

وحذرت «شوقي» الأطفال من وضع أيديهم على أعينهم، ويجب أن يضع الطفل يديه على فمه عند الكحة أو العطس، أو يقوم بالعطس في «كمه»؛ حتى لا ينتشر الرزاز في المكان؛ منوهة أن يأكل الأطفال الخضروات والفاكهة الطازجة، من أجل تقوية المناعة.

وشددت  «شوقي» على أنه يجب أن ينام الأطفال من 7 لـ 8 ساعات يوميًا، ويشرب الينسون النجمي اليومي؛ موضحة أنه عشب مضاد للفيروسات.
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