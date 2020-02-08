AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق

السبت 08/فبراير/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
ظهر كأس السوبر الإفريقي خلال تجمع رابطة جماهير الزمالك بقطر ، لتوزيع 1000 تذكرة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في لقاء السوبر الإفريقي المرتقب على أعضاء الرابطة في الحدث الأول من نوعه.

وشهد هذا الحدث الكبير تواجد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق والرئيس الشرفي للرابطة في قطر، والناقد الرياضي "الزملكاوي" محمد الجبالي، وأحمد جمال الأخرس مؤسس رابطة جماهير الزمالك في قطر، وكذلك ياسر عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق للفريق الابيض ومنتخب مصر ومدرب الغرافة القطري الحالي.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي كشفت مؤخرًا عن وصول الكأس للعاصمة القطرية الدوحة، وأشار الحساب الرسمي للاتحاد القطري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى بدء جولة كأس السوبر من مقر اللجنة العليا استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري على ملعب الغرافة.

 ومن المقرر أن تتواصل جولة الكأس بعدد من المدارس والمجمعات الرياضية والأندية القطرية خلال الأيام المقبلة، وحتى موعد اللقاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجى فى كأس السوبر الأفريقي.. فيديو

الاتحاد القطري يستفز الزمالك قبل أيام من مباراة السوبر الإفريقي

بالمستندات.. تفاصيل شكوى الزمالك للكاف ضد قطر

معلق جزائري على لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

ترشيحاتنا

سيدة تكتشف حملها قبل ولادة طفلها بدقائق.. تفاصيل

سيدة مسنة لـ السيسي: خدوا حاجتي ومكاني.. والرئيس يقبل رأسها ويأمر بعلاجها

الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

هايدى موسى: استنو مفاجأة هعلن عنها قريب

حاولت الانتحار.. أسما شريف منير تحدث ضجة على السوشيال ميديا

بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق

تخطى وفاة الأميرة ديانا.. الأمير هاري يعترف بسبب خضوعه للعلاج النفسي

تطورات مفاجئة في حادثة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير