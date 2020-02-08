بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق





وشهد هذا الحدث الكبير تواجد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق والرئيس الشرفي للرابطة في قطر، والناقد الرياضي "الزملكاوي" محمد الجبالي، وأحمد جمال الأخرس مؤسس رابطة جماهير الزمالك في قطر، وكذلك ياسر عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق للفريق الابيض ومنتخب مصر ومدرب الغرافة القطري الحالي.





وكانت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي كشفت مؤخرًا عن وصول الكأس للعاصمة القطرية الدوحة، وأشار الحساب الرسمي للاتحاد القطري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى بدء جولة كأس السوبر من مقر اللجنة العليا استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري على ملعب الغرافة.





ومن المقرر أن تتواصل جولة الكأس بعدد من المدارس والمجمعات الرياضية والأندية القطرية خلال الأيام المقبلة، وحتى موعد اللقاء.

ظهر كأس السوبر الإفريقي خلال تجمع رابطة جماهير الزمالك بقطر ، لتوزيع 1000 تذكرة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في لقاء السوبر الإفريقي المرتقب على أعضاء الرابطة في الحدث الأول من نوعه.